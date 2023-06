Paysandu enfrenta Botafogo-PB, que está invicto dentro de casa, de olho no G-8 da Série C

O Paysandu quer entrar de vez na briga pelo G-8 da Série C. Nesta terça-feira (27), o Papão viaja até João Pessoa onde encara o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, pela 10ª rodada da competição. A partida, que começa às 20h, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

O Bicola chega à partida depois de um longo período de preparação. Desde o último compromisso pela Terceirona, o Lobo ficou nove dias sem partidas. Neste intervalo de tempo, a comissão técnica alviceleste deu dois dias de folga aos jogadores e, em seguida, concentrou o elenco para uma sequência de uma semana de treinos.

O objetivo do planejamento é manter altas as expectativas bicolores na competição. Depois de um período de irregularidade, o Papão voltou a vencer no torneio e já acumula quatro jogos sem saber o que é perder. Agora na 15ª posição na tabela, o Bicola precisará fazer algo que ainda não fez nesta Série C: vencer fora de casa.

Ao todo, o Paysandu fez quatro jogos fora de casa na Terceirona deste ano, acumulando um empate e três derrotas. Os números fazem, inclusive, do Papão o segundo pior visitante de toda a Série C, com apenas 8,3% de aproveitamento. Pior que o Lobo neste quesito está apenas o Manaus, que ainda não pontuou longe dos seus domínios.

Apesar do retrospecto pouco favorável jogando fora de Belém, o Bicola acredita muito em uma vitória na Paraíba. Caso conquiste os três pontos diante do Belo, 10ª colocado, o Paysandu pode terminar a rodada no G-8, dependendo de uma combinação de resultados.

Fortaleza alvinegra

Para atingir o G-8 pela primeira vez no ano, o Papão deverá superar um dos principais trunfos do Botafogo-PB nesta temporada: o estádio Almeidão. Com a derrota do Palmeiras para o Botafogo-RJ no domingo (25), pelo Brasileirão, o Belo se tornou um dos três times do Brasil que ainda não perderam em casa em 2023.

O Botafogo-PB não perde em João Pessoa há mais de um ano, desde 14 de maio de 2022, pelo Campeonato Paraibano. Aquela foi a única derrota do time como mandante na temporada de 2022. O problema é que o Alvinegro da estrela vermelha coleciona empates. Desde a última derrota, contra o Campinense, foram 14 empates e só quatro vitórias. Na Série C, empatou em cinco de nove rodadas e tem aproveitamento de apenas 50% como mandante.

Desfalques e retornos

Quem deve voltar ao time bicolor após ficar de fora da última partida é o volante Jacy Maranhão, que se recuperou de lesão. Por outro lado, o meia Leandrinho, e os atacantes Dalberto e Vicente são dúvidas. O trio foi diagnosticado há algumas semanas com lesões no joelho e na coxa.

Ficha técnica

Botafogo-PB x Paysandu

10ª rodada da Série C de 2023

Data: 27 de junho

Hora: 20h

Local: estádio Almeidão, em João Pessoa

Arbitragem: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)

Quarto árbitro: Diego Roberto Souza de Melo (PB)

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mário; Wesley Dias, Netinho, Gerson Magrão e Jailson; Matheus Anderson e Thiago Reis. Técnico: Felipe Surian.

Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson, Wanderson, Paulão e Igor Fernandes; Jacy Maranhão, Nenê Bonilha e Robinho; Bruno Alves, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.