Wanderson faz mistério sobre esquema tático do Paysandu para enfrentar o Botafogo-PB, pela Série C

O zagueiro Wanderson, do Paysandu, fez mistério em relação a qual formação tática o Bicola deve utilizar para enfrentar o Botafogo-PB, nesta terça-feira (27), pela Série C. Em entrevista coletiva, concedida na véspera da partida, o jogador disse ainda não saber se a equipe paraense entrará em campo contra o Belo com dois ou três defensores.

"Sei que cada jogo nos oferece uma situação. Para isso temos o pessoal da análise de desempenho, que nos ajuda com isso. Sei, também, que o Marquinhos terá a melhor decisão para a partida de amanhã. O jogo vai dizer o que temos que fazer, mas garanto que vamos nos esforçar ao máximo para vencer e entrar de vez na briga pelo G-8", disse Wanderson.

Wanderson chegou ao Papão no início da temporada e já fez 21 jogos com a camisa bicolor. Como um atleta experiente dentro do elenco, que participou dos bons e maus momentos do Bicola no ano, o zagueiro garante que o período de preparação para a partida contra o Botafogo-PB - que durou nove dias - foi importante para que o time assimilasse novas formas de jogar. Ele, inclusive, disse que está confiante em conquistar a primeira vitória fora de casa na Série C.

"Aproveitamos (o intervalo de treinos) da melhor forma possível. Sabemos que o descanso também faz parte do treino e estudamos muito o adversário nesse período. A expectativa, então, é a melhor possível. Eles não estão em uma condição boa na tabela, mas nós estamos há quatro jogos sem perder. Espero uma vitória nossa, somado a um salto na tabela", afirmou.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam a partir das 20h, na terça-feira (27), no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. A partida, válida pela 10ª rodada da Série C, terá transmissão Lance a Lance no OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.