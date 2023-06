Marquinhos Santos vê ‘evolução gradativa’ do Paysandu prevê time ‘mais vistoso’ contra o Botafogo-PB

Marquinhos Santos teve, pela primeira vez desde que chegou ao Paysandu, mais de uma semana sem jogos. Foi a oportunidade do treinador poder se aprofundar num trabalho técnico e tático com o elenco bicolor, que passa por um processo profundo de reformulação - 19 jogadores foram dispensados apenas nos últimos três meses. A expectativa de Marquinhos é que o time apresente contra o Botafogo-PB, na terça-feira (27), um futebol mais vistoso depois de sete sessões de treinamentos.

“Agora abriu a semana com mais tempo para que se pudesse trabalhar no conceito de jogo, trabalhar taticamente, mas, também, fazer a recuperação dos atletas. Acho que é importante essa recuperação, pelo número de jogos que tivemos em tão pouco tempo, em dias corridos" salientou o técnico do Papão, para em seguida complementar.

VEJA MAIS

“Esperamos que o Paysandu apresente uma qualidade de jogo maior, melhor, um time mais compacto, mais entrosado e entendendo as características individuais, pelo tempo que tivemos a mais de treinamento, para encaixar o melhor de cada um e executar um jogo mais vistoso, mas também buscando o resultado. Nós temos que conquistar os três pontos", argumentou.

Alguns clubes que começaram bem a Série C começam a apresentar oscilações de desempenho, como são os casos de São Bernardo-SP, Ypiranga-RS, Náutico e CSA, por exemplo. É nisto que Marquinhos Santos se apega para vislumbrar o Paysandu brigando no topo da tabela por uma vaga na segunda fase do Brasileiro faltando dez jogos para o fim da fase de classificação.

“Nós nos colocamos em uma condição de evolução. Sabemos que na última partida vencemos, mas não convencemos. E a Série C tem esses aspectos: alguns jogos tu vais jogar bem e não vai vencer; e outros tu não vai jogar tão bem e vai conquistar a vitória. No momento, nós precisávamos da vitória. [...] Acho que chegou a fase da competição em que algumas equipes vão ter uma queda técnica, física e tática, e a equipe do Paysandu vai ter essa evolução gradativa a cada jogo", pontuou.

O Paysandu entra em campo pela 10ª rodada da Série C na próxima terça-feira (27), a partir das 20h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). O adversário será o Botafogo-PB, que tem 14 pontos e iniciou a rodada da 7ª colocação. O Papão tem 12 pontos e está, por enquanto, fora do G8.

A delegação alviceleste encerrou os trabalhos em Belém neste domingo e viaja, durante a noite, para a Paraíba. A equipe deve finalizar a preparação para a partida nesta segunda-feira (26), em João Pessoa.