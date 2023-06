Paysandu: Marquinhos Santos tem desempenho quase 30% pior que o último técnico na Série C

Após acumular quatro jogos sem vencer na Série C do Brasileiro, o Paysandu derrotou o Floresta na rodada passada e teve um respiro na luta contra o Z4. Apesar disso, a campanha bicolor até aqui está abaixo do esperado, considerando o Papão como um dos candidatos ao acesso, e os números mostram isso.

Geral

Se compararmos em relação ao ano passado, o Bicola fica atrás em praticamente tudo. Com nove rodadas completadas da Terceirona, o Paysandu estava em segundo, com 18 pontos. Neste mesmo período deste ano, o Paysandu soma 12 pontos. Um aproveitamento de somente 44,4% contra 66,7%.

Técnicos

Quando confrontamos os números dos técnicos bicolores, a disparidade fica um pouco maior. Marquinhos Santos tem oito jogos à frente do Papão na Série C em 2023. O técnico conquistou nove pontos, tendo um desempenho de apenas 37,5%.

Os números são bem piores que os feitos por Márcio Fernandes, que nos primeiros oito duelos da Terceirona do ano passado, acumulou 15 pontos. Com isso, teve um aproveitamento de 62,5% e nadava a braçadas rumo à classificação.

Fracasso

Porém, o final não foi feliz. Após terminar a primeira fase na vice-liderança, com 33 pontos e um desempenho de 57,9%, o Papão fracassou no grupo C do torneio. A equipe bicolor ficou na lanterna e Márcio Fernandes iniciou o planejamento para a edição 2023, porém foi demitido antes mesmo da estreia da Série C deste ano.

Agora, cabe a missão ao técnico Marquinhos Santos conquistar os pontos necessários para a recuperação do Papão, na busca por entrar no G8. Antes do início da 10ª rodada, os bicolores estão a um ponto do grupo dos oito e, com uma vitória contra o Botafogo-PB e uma combinação, pode conseguir o objetivo.

Lance a Lance

Acompanhe a cobertura completa de Botafogo-PB e Paysandu, que ocorre na próxima terça-feira (27), às 20h, no Estádio Almeidão, pela cobertura completa do Lance a Lance do portal OLiberal.com.