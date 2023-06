Fora de casa, Paysandu encara o Botafogo-PB sendo o segundo pior visitante da Série C

O Paysandu venceu na última rodada da Série C, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Não à toa, a equipe ainda ostenta a pior defesa do torneio (geral e como visitante) e tem a segunda pior campanha fora de casa.

Curiosamente, se quiser dar início a uma sequência de vitórias, o Papão vai para próxima partida como visitante. Na terça-feira (27), às 20h, no Estádio Almeidão, o Bicola encara o Botafogo-PB.

Em entrevista coletiva, no Estádio da Curuzu, o zagueiro bicolor Naylhor, que retornou após se recuperar de lesão, comentou sobre o que atrapalhou a equipe nesta primeira metade de Série C. O Papão deixou a zona de rebaixamento apenas na rodada passada e ainda tenta se consolidar fora Z4.

"Já estamos vendo uma evolução da equipe. Temos que melhorar, principalmente, fora. [...] A gente teve algumas mudanças no elenco: chegada e saída de jogador, o que dificultou um pouco o entrosamento. Mas o professor [técnico Marquinhos Santos] vinha sempre falando isso: o momento que a equipe estivesse crescendo, era quando as que estavam lá em cima iam dar uma oscilada", comentou.

O Paysandu inicia a décima rodada da Série C do Brasileiro na 12ª posição, com 12 pontos. O Bicola está a um do G8 e a três do Z4. Acompanhe a cobertura completa de Botafogo-PB x Paysandu pela transmissão Lance a Lance do portal OLiberal.com.