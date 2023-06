Paysandu: Bruno Alves revela lesões e fala sobre desgaste entre jogos: ‘era difícil treinar’

O atacante Bruno Alves, do Paysandu, revelou que sofreu com lesões nas últimas semanas. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22), o jogador disse que sofria com inflamações e problemas musculares e, por conta disso, não estava sendo relacionado para as partidas. Bruno disse também que, além dele, outros jogadores bicolores têm sofrido com o desgaste entre os jogos.

"Estava com dores nos [músculos] adutores e uma canelite (inflamação da tíbia). Isso me atrapalhou um pouco, mas agora estou bem fisicamente. No próximo jogo, já fico à disposição do professor", disse o atacante que complementou:

"O que tem atrapalhado muito a gente são as viagens. Era um intervalo pequeno entre uma partida e outra, o que atrapalhava na recuperação. Tivemos alguns jogadores lesionados e, quem jogava, estava em campo em toda partida. O desgaste foi grande", explicou.

No entanto, a intensa sequência de jogos do Paysandu ganhou uma pausa. Depois de vencer o Floresta no dia 19, o Papão volta a campo apenas na próxima terça-feira (27), contra o Botafogo-PB. Nesse período, a comissão técnica deu dois dias de folga ao elenco.

As atividades na Curuzu voltaram na quarta (21), já pensando no próximo duelo pela Série C. De acordo com Bruno Alves, a expectativa é que esse ciclo de trabalhos, depois do descanso, venha ajudar a equipe a construir resultados positivos na sequência da Terceirona.

"Estava muito difícil pra gente treinar, porque o desgaste era muito grande. Vamos, agora, ter um padrão de jogo, por ficar mais tempo treinando com o professor. Todos sabemos da responsabilidade de jogar no Paysandu e temos ciência que o mais importante é vencer. Vamos jogar contra o Botafogo-PB bem fechado, bem concentrado, pra trazer mais três pontos pra casa", finalizou.

Paysandu e Botafogo-PB se enfrentam no dia 27 de junho, às 20h, no estádio Almeidão, na Paraíba. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.