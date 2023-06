Nas redes sociais, atacante Luis Phelipe se despede do Paysandu: 'saio pela porta da frente'

Dispensado do Paysandu, o atacante Luis Phelipe usou as redes sociais, nesta quinta-feira (22), para se despedir do clube. Em uma postagem no Instagram, o jogador agradeceu pelo tempo que passou em Belém e disse que sua saída da Curuzu se deu "em comum acordo".

Na postagem, o atacante também fez questão de valorizar o clube, pelo qual defendeu por três meses. Segundo ele, a saída do Bicola se dá pela "porta da frente" e desejou sucesso ao Paysandu no restante da temporada.

Luis Phelipe se despede do Paysandu (Divulgação/ Instagram)

Problemas na saída

Ao contrário do que disse Luís Phelipe, a saida do jogador da Curuzu não parece ter sido nada amistosa. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal pela manhã, o executivo bicolor, Ari Barros, informou o desligamento do jogador de forma curta e direta: “Fora!”.

O atacante estava no Botafogo-RJ, chegou a estrear pela equipe alvinegra no Campeonato Carioca, mas pertence ao Atlético-GO e chegou por empréstimo ao Papão da Curuzu.

Com a camisa do Paysandu, Luís Phelipe disputou o Campeonato Paraense, a Copa Verde, Copa do Brasil e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o atacante entrou em campo 12 vezes e não marcou gols pela equipe alviceleste.