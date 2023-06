Executivo do Paysandu confirma saída do atacante Luís Phelipe; 20 jogadores já deixaram o Papão

O Paysandu segue o processo de reformulação no elenco e mais um jogador deixará o clube alviceleste. O atacante Luís Phelipe, de 24 anos, não irá permanecer no Papão para o restante da temporada 2023. A informação foi confirmada pelo executivo do Paysandu, Ari Barros.

Em contato rápido com a equipe de O Liberal, Ari Barros informou a saída de Luís Phelipe de forma curta e direta: “Fora!”, disse. O jogador estava no Botafogo-RJ, chegou a estrear pela equipe alvinegra no Campeonato Carioca, mas pertence ao Atlético-GO e chegou por empréstimo ao Papão da Curuzu.

Com a camisa do Paysandu, Luís Phelipe disputou o Campeonato Paraense, a Copa Verde, Copa do Brasil e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo o atacante entrou em campo 12 vezes e não marcou gols pela equipe alviceleste.

Luís Phelipe é natural de Santos (SP) e iniciou a carreira no Red Bull Brasil-SP, depois atuou no Bragantino-SP, Red Bull Bragantino-SP e Atlético-GO. No ano passado defendeu o Náutico-PE, equipe onde realizou 11 jogos e marcou um gol e foi negociado com o Botafogo-RJ, mas ficou pouco tempo no clube carioca até chegar a Belém e jogar pelo Paysandu. O atleta também teve passagem pelo futebol da Áustria e da Suíça nas temporadas de 2020 e 2022.