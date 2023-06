Paysandu visita o Botafogo-PB com dois atletas suspensos e sete pendurados; veja

Após voltar ao caminho das vitórias no Brasileiro da Série C, o Paysandu já foca no Botafogo-PB, próximo adversário. O Papão chega à partida, que ocorre na terça-feira (27), às 21h30, no Estádio Almeidão, com dois desfalques e sete pendurados.

Suspensos

O técnico Marquinhos Santos não contará com o atacante Vinícius Leite e o meia Robinho. Ambos estão de fora por causa do cartão vermelho, que receberam na vitória contra o Floresta, por ofensas à arbitragem - o que foi registrado na súmula.

Pendurados

Além disso, o Paysandu tem sete jogadores que somam dois cartões amarelos e estão pendurados. São eles o goleiro Gabriel Bernard, os zagueiros Wanderson e Paulão, o lateral Igor Fernandes, os volantes Artur e Nenê Bonilha, e também o meia Fernando Gabriel.

Dessa lista, os jogadores que tomarem o cartão contra o Botafogo-PB serão desfalques no duelo contra o Brusque, na rodada seguinte. A partida ocorre no sábado (1°), às 19h, no Estádio da Curuzu.

Vinícius Leite

Como mencionado, Vinícius Leite está suspenso contra o Botafogo-PB e volta justamente contra o Brusque. Porém, o jogador continua pendurado - por ter sido expulso com o vermelho direto, contra o Floresta. Ou seja, se tomar o terceiro cartão amarelo, Vinícius terá que cumprir uma nova suspensão.

