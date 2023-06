CBF muda data, horário e local do Re-Pa da Série C; clássico será disputado numa segunda-feira

A data, horário e local do Re-Pa da Série C foram alterados na noite desta quarta-feira (21). De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Clássico Rei da Amazônia, válido pela 13ª rodada do torneio, agora será disputado no dia 17 de julho, uma segunda-feira, às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

Anteriormente, a partida estava marcada para ocorrer um dia antes, no domingo, 16 julho, às 16h, no estádio da Curuzu. No entanto, já se sabia da intenção de mudar o local da partida para o estádio Mangueirão, inaugurado no início deste ano.

De acordo com a CBF, a mudança foi solicitada pelo Paysandu, clube mandante do duelo. De acordo com a entidade, o Papão alegou que, em Belém, os finais de semana de julho ficam vazios, devido às férias escolares. Por conta disso, a partida deveria ser realizada em um dia de semana, como na segunda-feira.

Remo e Paysandu vivem em condições similares na Série C deste ano. Ambas as equipes venceram na última rodada e subiram para posições intermediárias na tabela de classificação - Paysandu em 12º e Remo em 13º. Hoje, os clubes brigam por uma vaga no G-8, zona de classificação à segunda fase da competição.

Na próxima rodada da Série C, o Remo encara o Figueirense-SC, no Mangueirão, enquanto o Paysandu viaja para encarar o Botafogo-PB. Ambas as partidas terão transmissão Lance a Lance no Oliberal.com.