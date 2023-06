Mesmo regularizado, Élton ainda não será titular do Remo contra o Figueirense-SC; entenda

Apesar de já estar regularizado, o atacante Élton, novo reforço do Remo para a temporada, ainda não deve começar jogando uma partida com a camisa do Leão. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, ligada ao clube azulino, o centroavante deverá ser relacionado, mas não entre os titulares.

O principal motivo, segundo a fonte, para que Élton não comece jogando a partida contra o Figueirense-SC, pela Série C, é o preparo físico. A informação indica que o centroavante está com bom ritmo de jogo, porém não teria condições de ficar em campo por 90 minutos.

Além disso, o departamento de preparação física do Remo não quer "queimar etapas" com Élton. Avalia-se que, pelo fato do jogador nunca ter atuado no norte do país, a umidade e as altas temperaturas poderiam desgastar ainda mais o atleta. Dessa forma, preferiu-se manter o jogador entre os reservas, pelo menos para o próximo jogo.

Os rumores de que Élton poderia atuar como titular diante do Figueirense-SC aumentaram desde o último sábado (17) quando Fabinho, atacante titular do Leão, foi expulso no jogo contra o Pouso Alegre-MG. Apesar disso, a ideia é que o treinador azulino, Ricardo Catalá, não utilize nenhum dos centroavantes disponíveis no elenco.

Segundo apuração da reportagem, Muriqui deve ser o jogador mais avançado do Leão contra o Figueira. Dessa forma, Marcelo, outro jogador recém-contratado, entraria no meio-campo no lugar deixado pelo camisa 10.

A partida entre Remo e Figueirense-SC, válida pela 10ª rodada da Série C, está marcada para ocorrer no sábado (24), às 16h30, no estádio Mangueirão. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.