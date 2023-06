Rafael Silva é apresentado do Remo e fala sobre vaga deixada por Fabinho: 'Pronto para jogar'

O atacante Rafael Silva, recém-contratado pelo Remo, foi apresentado no Baenão na tarde desta quarta-feira (21). Às vésperas da partida contra o Figueirense-SC, pela Série C, o jogador vive a expectativa de estrear com a camisa azulina. Após a suspensão do centroavante titular, Fabinho, o Leão ainda não tem um substituto definido para a posição.

Em entrevista coletiva na apresentação, Rafael Silva disse que está à disposição do treinador azulino, Ricardo Catalá, para assumir a posição. Regularizado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador afirmou, também, que está em plena forma física, com condições de jogar um jogo inteiro.

"Estou treinando durante a semana com o grupo e eles me acolheram muito bem, isso é o importante. Nesses dias que tô aqui, aprendi o método de jogo do professor (Ricardo Catalá) e estou pronto para ajudar. Já trabalhei com o Catalá e conheço alguns jogadores que estão aqui. Aposto que isso ajudará muito quando for acionado para jogar", contou.

Além da boa forma física e da ótima relação com o elenco, outro fator também parece motivar Rafael Silva para o próximo compromisso azulino na Série C: a torcida remista. Com promessa de casa cheia, no Mangueirão, o Remo enfrenta o Figueirense-SC, às 16h30, pela 10ª rodada da Terceirona. Segundo o atacante, o estádio lotado será um combustível a mais para que a equipe consiga a terceira vitória seguida na temporada.

"Acho sempre que a torcida é um fator importante para se conquistar vitórias. Os jogos fora nos deram confiança e agora, dentro de casa, o calor das arquibancadas será importante para que a gente conquiste os três pontos. Sabemos que não temos números tão bons como mandante na Série C, mas precisamos nos adaptar a isso e a torcida tende a nos ajudar", finalizou.

A partida entre Remo e Figueirense-SC terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.