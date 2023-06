Torcedor do Paysandu é filmado em Loja do Remo comprando produtos oficiais e vídeo viraliza

A torcida do Remo está atrás de ingressos para o jogo contra o Figueirense-SC, no próximo sábado (24), no Mangueirão, pela 10ª rodada da Série C. O Fenômeno Azul já esgotou os ingressos do lado A e grandes filas se formam em frente as Lojas do Remo. No meio dos torcedores azulinos, um bicolor apareceu e adquiriu produtos oficias do Leão. Ele foi flagrado por um azulino que estava na fila e sorriu após os torcedores do Remo brincarem com a situação inusitada.

