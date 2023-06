Lei do ex? Atacante Élton é regularizado e pode estrear pelo Remo contra o Figueirense pela Série C

Embalado na Série C, o Remo poderá ter a estreia do atacante Élton, de 37 anos, diante do Figueirense-SC, seu ex-clube, no próximo sábado (24), no Mangueirão. O jogador teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto a jogar com a camisa do Leão Azul.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O Leão pega o Figueirense em casa, pela 10ª rodada do Brasileirão e contará com a presença do torcedor azulino, que promete lotar o novo Mangueirão e empurrar o time visando a terceira vitória consecutiva na competição. Para o jogo, o técnico Ricardo Catalá poderá contar com novos jogadores que foram contratados recentemente, como o meia Marcelo e os atacantes Rafael Silva e Élton, o último a ser anunciado e que acumula passagens pelo Vasco da Gama-RJ, Corinthians-SP e Flamengo-RJ e que estava jogando a Série B pelo Juventude-RS.

VEJA MAIS

Élton chgou na semana passada a Belém, realizou exames e testes físicos e já treina com o elenco. O atacante é uma das principais contratações do Remo para a temporada 2023. O jogador fechou com o clube azulino para ser a referência no ataque na Série C do Brasileiro, principal competição do Remo no ano. No elenco azulino jogador terá a concorrência de Rafael Silva, recém-contratado também e de Fabinho, atletas que fazem a função de centroavante, o famoso “Camisa 9”.

VEJA MAIS

Experiente no futebol, Élton rodou o país e atuou por Coritiba-PR, São Caetano-SP, Santo André-SP e ganhou destaque no Vasco, clube onde atuou por três temporadas. Defendeu também o Vitória-BA, Náutico-PE, Flamengo-RJ, Red Bull Brasil-SP, além de Ceará, Sport-PE, Cuiabá-MT e CSA-AL. Pelo Juventude-RS, seu último clube, foram apenas três jogos, sem nenhum gol marcado. O atleta também atuou fora do país e jogou na Polônia, Portugal, Arábia Saudita e Japão.