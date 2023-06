Remo: maior intervalo entre jogos na Série C deve ajudar no rendimento do time, avalia fisiologista

O Remo enfrenta neste sábado (17) o Pouso Alegre-MG, fora de casa, pela 9ª rodada da Série C. Esse estágio do campeonato, inclusive, marca o início de uma sequência de partidas mais amena para os clubes. A partir de agora, as equipes jogarão apenas uma vez por semana até o final da fase classificatória.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A mudança no ritmo de jogos deve ser bastante benéfica ao Leão. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o fisiologista azulino, Erick Cavalcante, disse que a equipe só tem a ganhar com uma rotina menos intensa de partidas.

"Dois fatores serão beneficiados com esse intervalo maior de jogos: o técnico e o fisiológico. Agora, o treinador terá mais tempo para treinar a equipe. Por outro lado, teremos mais tempo para avaliar o aspecto fisiológico de cada jogador, vamos trabalhar em horários adequados, com tempo de descanso adequado e alimentação correta. Podemos controlar a carga de treinos de forma mais direta", disse Erick.

VEJA MAIS

De acordo com o fisiologista, o tempo de recuperação que cada atleta possui depois de uma partida é relativo. Segundo ele, tudo depende do organismo de cada jogador e da quantidade de "estresse oxidativo" sofrido em cada duelo. Apesar disso, o profissional avalia que 72 horas - para jogos em casa - e 96h - para confrontos fora de casa - são tempos adequados de descanso para os jogadores.

"É muito difícil você ter uma homogeneidade de performance. Usamos um meio tempo entre o tempo cronológico, que é o tempo hábil antes de cada jogo, e o tempo biológico de cada jogador. Quem regula o nosso futebol dá um intervalo de 72h entre as partidas. Se o jogo for em casa, esse tempo é adequado, porque o jogador termina a partida e vai para casa descansar. Porém, as coisas não ocorrem dessa forma sempre, porque temos viagens, escalas e os jogadores dormem pouco. Em caso de viagens, percebemos que o tempo ideal de descanso é de 96h", explicou.

Devido à rotina de viagens, Remo tem sofrido com problemas de lesões (Samara Miranda / Ascom Remo)

Erick diz que o tempo de recuperação de um atleta depois de uma partida serve para a retirada de um "lixo orgânico", ocasionado pela prática esportiva em alta performance. Segundo ele, um atleta profissional, de alto rendimento, não é considerado um "ser saudável", devido à grande quantidade de "estresse fisiológico". O trabalho do departamento de fisiologia do clube, portanto, é fazer com que o jogador possa desempenhar suas atividades sem problemas físicos e de saúde.

"Nosso trabalho é aplicar atividades para recuperar o jogador de uma carga de esforços. Se você não tiver a síntese desse 'lixo metabólico', o atleta vai ter problemas no organismo. O excesso desse 'lixo' causa queda imunológica, queda psicológica e queda orgânica. O jogador pode ter má performance individual, quadros gripais e até problemas emocionais pela falta de síntese de 'lixo orgânico'", finalizou.

Diante do Pouso Alegre-MG, o Remo tenta a segunda vitória fora de casa na Série C de 2023. O duelo, que será realizado às 16h30, no estádio Manduzão, terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.