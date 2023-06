Remo: Veja as datas e horários das finais da Série A3 Feminina contra o Mixto-MT

O Remo, que está na final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A3 conheceu as datas, horários e locais da decisão contra o Mixto-MT. O jogo de ida será já no próximo sábado (17), às 19h30, no Estádio do Baenão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Já a volta ocorre no domingo da outra semana, dia 25 de junho, na Arena Pantanal. Desta vez, mando será do Mixto. O critério para a equipe adversária definir em casa foi a somatória de pontos ganhos em toda a competição.

VEJA MAIS

O clube azulino conquistou o acesso para a A2 no ano que vem, após eliminar o VF4-PB. O time conseguiu reverter a vantagem do rival, que venceu o primeiro jogo na Paraíba (PB) pelo placar de 2 a 0. No jogo de volta, o Remo precisava devolver a derrota por no mínimo dois gols, mas as meninas foram além e fizeram 3 a 0.