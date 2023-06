Remo reverte vantagem, vence o VF4-PB no Baenão e está na final do Brasileiro de futebol feminino

O Remo está na final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino A3. As meninas do Leão venceram o VF4-PB, por 3 a 0, no sábado (10), no Estádio Baenão, em Belém e conquistaram a vaga na grande final do Brasileiro.

As Leoas escreveram mais um capítulo da história do futebol feminino do Remo. Elas conseguiram reverter a vantagem do VF4-PB, que venceu o primeiro jogo na Paraíba (PB) pelo placar de 2 a 0. No jogo de volta, o Remo precisava devolver a derrota por no mínimo dois gols, mas as meninas foram além. Os gols do Remo foram marcados por Raquel e Ray, ainda na primeira etapa. Já no segundo tempo Ana fechou o marcador em 3 a 0 e sacramentou a classificação inédita para a final do Brasileirão A3 feminino.

O Remo já garantiu o acesso para o Brasileiro A2 e agora vai em busca de um título inédito para o futebol do clube e também para o Estado do Pará. O adversário do Rem na grande decisão será o Mixto-MT, que venceu os dois jogos contra o Juventude-RS. As datas das finais ainda não foram definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja a campanha do Remo no Brasileiro A3 de futebol feminino

1ª Fase

Remo 2 x 2 Ypiranga-AP

Ypiranga-AP 0 x 0 Remo (Nos pênaltis Ypiranga 9 x 10 Remo)

2ª Fase

Remo 1 x 0 Iape-MA

Iape-MA 2 x 3 Remo

3ª Fase

Remo 3 x 1 Recanto da Criança-AM

Recanto da Criança-AM 1 x 0 Remo

Semifinal

VF4-PB 2 x 0 Remo

Remo 3 x 0 VF4-PB