Após rebaixamento, futebol de campo da Esmac corre risco de ser encerrado

Com apenas dois pontos em sete jogos, a Esmac foi rebaixada para a Série A3 do Campeonato Brasileiro. Mas a equipe pode não disputar o torneio, pois corre o risco de encerrar as atividades do futebol de campo, de acordo com a diretoria do clube

Em um áudio enviado em um grupo de Whatsapp às atletas, o diretor da equipe, Gnilson Oliveira, informou o fim do futebol de campo da Esmac: "Por decisão do nosso gestor, o futebol da Esmac está encerrado. Não vamos participar nem da segunda divisão. Com isso, a Esmac vai passar [pelo menos] dois anos sem atuar em nenhuma competição. Se um dia voltar, que volte para ficar de vez. Que Deus possa abençoar todos vocês", afirmou.

Porém, após contato da equipe de esportes de O Liberal, o presidente da Esmac, Elcio Souza, e o diretor de futebol, Gnilson Oliveira, apontaram que estão em busca de soluções para impedir o fim.

"Aconteceram muitas situações do ano passado para cá e nosso gestor tomou essa decisão de que o futebol da Esmac acabou. Mas estamos vendo outra possibilidade de não deixar isso acontecer, temos até amanhã para resolver isso. Estamos se virando para não deixar isso acontecer", afirmou Gnilson.

"Estamos em busca de uma situação até o dia 6, para ver se a gente vai participar ou não. Dia 7 já dou uma resposta concreta", prometeu Elcio.

Queda

A Força do Norte estava no grupo B da segunda divisão do futebol feminino e não conseguiu vencer nos sete jogos que fez. Foram dois empates e cinco derrotas, totalizando apenas dois pontos. No geral, a Esmac terminou em penúltimo.