Remo perde para o Recanto, mas sobe à Série A2 do Brasileiro Feminino

O time feminino do Remo conquistou um importante acesso. Mesmo com a derrota por 1 a 0, na tarde deste sábado (27), para o Recanto da Criança-AM no Estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), a equipe garantiu uma vaga na Série A2 do Brasileirão Feminino.

A partida entre Remo e Recanto foi válida pela volta das quartas de final do Brasileiro Série A3. Com isso, o Leão encara nas semis a Associação Esportiva VF4, clube da Paraíba.