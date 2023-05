Colégio de Ananindeua representa o Brasil no Campeonato Mundial de Futebol Estudantil Feminino

O Pará conseguiu uma importante marca no desporto estudantil nacional. Desta vez, a equipe feminina do Colégio Sistema, do município de Ananindeua, será o representante estadual no Campeonato Mundial de Futebol Estudantil Feminino, que será realizado no próximo mês de julho, no Marrocos.

A garantia da vaga se deu após a boa participação das meninas no Campeonato Brasileiro, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Escolar (CBDE), que reuniu as 27 federações na cidade de Palmas-TO. Os jogos foram realizados no estádio Nilton Santos, com o Colégio Sistema sendo o representante paraense.

As meninas do Colégio Sistema fizeram uma campanha invicta no Campeonato Brasileiro Estudantil. (Ascom CBDE)

Em campo, o time feminino do Sistema conseguiu realizar uma campanha invicta, com cinco vitórias, 20 gols marcados e apenas três sofridos. A delegação de Ananindeua teve o comando técnico de Dhones Oliveira e esteve em campo com as atletas:

Adriana Soraia, Adrienny Braga, Ana Miranda, Beatriz Santos, Clara Emanuele, Clycia Evelin, Clislene Silva, Emilly Caroline, Evelyn Sabrina, Giovanna Santos, Ingrid Monteiro, Jamille Conceição, Luanda Santos, Paula Cristina, Rute Costa, Thays Carvalho, Vanuza Sampaio e Yatalla Geovana.

Confira os resultados das partidas:

Fase classificatória

- Colégio Sistema 11 x 0 Goiás (Colégio Estadual Dom Pedro I)

- Colégio Sistema 3 x 2 Rio Grande do Sul (E.E.B Ideau Santa Clara)

Quarta de final

- Colégio Sistema 4 x 1 Piauí (CEEP José Pacífico de Moura Neto)

Semifinal

- Colégio Sistema 1 x 0 Paraíba (Instituto de Educação da Paraíba)

Final

- Colégio Sistema 1 x 0 Maranhão (Instituto Bom Pastor)