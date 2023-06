Lateral Kevin, do Remo, exalta sequência sem derrotas na Série C: 'Estamos nos reencontrando'

A chegada de Ricardo Catalá ao Remo deu a mudança de direção necessária para uma reação na Série C. Apesar do time azulino ainda ocupar a zona de rebaixamento, o time dá sinais de recuperação. A vitória sobre a Aparecidense-GO, no último domingo (11), fora de casa, foi o quinto jogo consecutivo sem perder na temporada, o quarto pelo Brasileiro. O lateral-esquerdo Kevin vem ganhando espaço no time titular depois da lesão de Leonan e salientou que vê o time dando os passos para um novo panorama na Terceirona.

“Estamos nos reencontrando novamente. Passamos por uma fase de instabilidade. Embora sejam cinco jogos sem perder, ainda queremos sempre mais. Mas já demos o primeiro passo para a mudança”, avaliou o jogador de 23 anos.

Ricardo Catalá ainda está invicto no comando do time: são duas vitórias e dois empates em quatro partidas. Mas, agora, o treinador ganha um aliado: o tempo. Até então o calendário vinha forçando mais de um jogo por semana, longas viagens e pouco espaço treinamentos. Mas, a partir de agora, os azulinos passarão a jogar só aos finais de semana. Os próximos três jogos, por exemplo, serão contra o Pouso Alegre-MG, neste sábado (17); depois no dia 24, contra o Figueirense; e em 2 de julho, diante do Floresta-CE.

“Estamos nos adaptando ao jogo do Catalá. Cada vez mais buscando a perfeição na metodologia de jogo dele. Agora teremos um tempo para ajustar os detalhes que ele quer em nossa equipe”, reforçou Kevin.

Melhores momentos de Aparecidense 0 x 2 Remo:

A vitória sobre a Aparecidense deixou o Remo com 8 pontos e na 19ª colocação na Série C, mas a distância para o 9º colocado, o Brusque, é de apenas 3 pontos. Uma nova vitória pode, enfim, fazer o Leão passar uma rodada fora da zona de rebaixamento pela primeira vez na atual edição do Terceirona. O Pouso Alegre é o 11º, com 11 pontos, e vem de vitória fora de casa sobre o Figueirense.

“[Contra a Aparecidense] Foi uma vitória muito importante para a sequência da equipe no campeonato. Uma vitória que nos deixa mais perto dos nossos objetivos. Agora temos um confronto direto. Será mais um jogo importante para brigar pelos três pontos”, concluiu o lateral-esquerdo do Leão.

A delegação azulina parte para Minas Gerais nesta quinta-feira (15), para encarar o Pouso Alegre no interior do estado, na cidade que dá nome ao time. A distância para Belo Horizonte é de quase 370 km. A partida está marcada para começar às 16h30 do sábado (17), no Estádio Manduzão. O jogo será acompanhado lance a lance por oliberal.com, com transmissão ao vivo e multiplataformas pela Rádio Liberal FM.