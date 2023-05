Kevin comemora primeiro gol pelo Remo e convoca torcida para jogo contra o Botafogo-PB

O lateral-esquerdo Kevin usou as redes sociais para comemorar o primeiro gol marcado com a camisa do Remo. O primeiro tento do jovem jogador de 23 anos foi marcado na última quinta-feira (6), na derrota azulina para o São Bernardo, por 3 a 1, na primeira rodada da Série C.

Nas redes, Kevin disse estar feliz com o gol, mas decepcionado com o resultado adverso. Visando uma recuperação no torneio, o jogador convocou o Fenômeno Azul a ir ao estádio no próximo jogo do Leão, contra o Botafogo-PB, no Mangueirão.

Remo e Botafogo-PB se enfrentam no domingo (7), às 19h, pela segunda rodada da Terceirona. O duelo terá transmissão ao vivo pela Rádio Liberal e Lance a Lance pelo Oliberal.com.