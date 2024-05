Após hat-trick contra o Vila Nova, Nicolas se torna vice-artilheiro do Brasil na temporada

Nicolas foi o grande destaque do Paysandu no primeiro jogo da final da Copa Verde. Na Curuzu, o jogador marcou três dos seis gols que o Papão fez contra o Vila Nova-GO na noite da última quarta-feira (22), o que encaminhou a conquista do quarto título do Bicola. Com as marcações, o atacante bicolor assumiu a vice-liderança da artilharia do futebol brasileiro em 2024.

Até o jogo contra o Vila Nova-GO, Nicolas tinha 14 gols na temporada, sendo 11 no Campeonato Paraense, onde foi artilheiro isolado, dois na Copa Verde e um na Série B do Brasileirão. No entanto, o atacante entrou inspirado na partida e marcou três vezes para o Papão, chegando a marca de 17 gols.

Assim, o jogador bicolor ultrapassou Júnior Santos (15), do Botafogo, e Anselmo Ramon (16), do CRB, para assumir a vice-artilharia de 2024. Em primeiro, segue o atacante Pedro, do Flamengo, que com o gol sobre o Amazonas, válido pela Copa do Brasil, chegou a marca de 18 gols.

Nicolas é o principal atacante do Bicola na temporada. No clube, o jogador é ídolo. Está é a segunda passagem do jogador pelo Paysandu. Na primeira, o atleta ficou de 2019 até 2021, quando saiu para o Goiás. O retorno do artilheiro ocorreu nesta temporada.

Além da artilharia do futebol brasileiro, o atacante também está na lista dos maiores artilheiros do Paysandu no século XX. Ao todo, o atleta bicolor tem 54 gols com a camisa do Papão.

Nicolas pode aumentar o número de gols na temporada no próximo sábado (25), no estádio Brinco de Ouro, contra o Guarani, válido pela Série B do Brasileirão, onde o time ainda não venceu. A decisão da Copa Verde será na quarta-feira (29), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.