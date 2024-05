Paysandu: Esli Garcia é mais eficiente do que Nicolas diante do gol; veja números

Xodó da torcida do Paysandu neste início de temporada, o venezuelano Esli Garcia pode ser considerado o jogador mais "eficiente" do elenco bicolor em 2024. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o atacante tem uma média de gols impressionante: um a cada 80 minutos jogados. Os números, inclusive, são melhores, proporcionalmente, ao artilheiro do Papão em 2024, Nicolas.

Para chegar ao número, a reportagem contabilizou quantos minutos cada jogador atuou na temporada até o momento, excluindo acréscimos da arbitragem. Dessa forma, calculou-se que Esli esteve em campo por 480 minutos com a camisa do Paysandu em 2024, enquanto Nicolas participou de 2.125 minutos.

A partir desse número, o Núcleo de Esportes fez uma média de quantos gols por minuto cada atacante tem no ano até o momento. Por esse aspecto, o venezuelano sai na frente em termos de efetividade, com um gol a cada 80 minutos. Já Nicolas tem índice quase duas vezes pior que o de Esli: um gol a cada 151 minutos.

No entanto, em números absolutos, Nicolas continua sendo o artilheiro do Papão em 2024. Em 24 partidas com a camisa bicolor neste ano, o atacante já balançou as redes 14 vezes. Enquanto isso, Esli tem apenas seis gols marcados em 17 jogos.

Diferença na minutagem

O número de partidas disputadas pelos jogadores não é tão discrepante: 17 para Esli e 24 para Nicolas. No enanto, a minutagem de cada um em campo nessas partidas é bastante diferente. Enquanto o Cavani da Amazônia começou todos os jogos que participou como titular e raramente foi substituído, o atacante venezuelano costumava sair do banco de reservas.

Das 24 partidas de Nicolas pelo Paysandu, em 22 delas o camisa 11 do Papão jogou todos os minutos possíveis. Em apenas duas oportunidades ele foi substituído: na vitória de 4 a 0 sobre o Águia, pela semifinal do Parazão, e no empate em 0 a 0 com o Goiás, pela quarta rodada da Série B. Nessas partidas, Nicolas atuou 70 e 75 minutos, respectivamente.

Já Esli tem números praticamente opostos. Das 17 partidas disputadas pelo Papão, em 15 delas o jogador saiu do banco de reservas. Como titular, o venezuelano só teve duas oportunidades, nas duas últimas rodadas da Série B, onde jogou 46 e 87 minutos, respectivamente.