Paysandu vence Rio Negro-RR em casa e se aproxima do acesso no Brasileiro Feminino A3

O Paysandu conseguiu um resultado importante na busca pelo acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, as meninas do Papão venceram a equipe do Rio Negro-RR pelo placar de 3 a 2. O resultado deixa o time na vantagem para o próximo confronto, marcado para o dia 26, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). O Paysandu precisa agora de um empate para chegar à semifinal da competição, garantindo automaticamente o acesso à divisão superior.

Em campo, o time bicolor se portou de forma ofensiva desde o apito inicial. Logo aos seis minutos, Francy cobrou falta na área do time adversário e Cynthia se antecipou à marcação para empurrar a bola no fundo das redes, abrindo o placar na Curuzu. O Paysandu continuou dominando a partida, criando oportunidades pelos lados e através dos tiros diretos. Em um desses, aos 23, "Qq" recebeu bom passe de Brenda e soltou um torpedo de fora da área. A goleira do Rio Branco se atrapalhou na hora da defesa e acabou empurrando para o gol, ampliando a vantagem bicolor.

Ainda no primeiro tempo, o Paysandu chegou ao terceiro gol em outra pintura. Desta vez foi Branda quem arriscou o chute de longa distância e colocou a bola no ângulo da arqueira, ampliando o placar para 3 a 0, aos 38 minutos. O Rio Negro descontou com Jéssica, aos 7 do segundo tempo, e novamente com ela, aos 38. Sem mais tempo, o duelo terminou com vitória bicolor em casa.