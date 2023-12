Final do Parazão Feminino entre Remo e Paysandu é marcada por portões fechados e horário impróprio

Se nas quatro linhas o Clube do Remo foi superior ao Paysandu e faturou o tricampeonato paraense de futebol feminino, fora, o sentimento foi de incômodo e muita revolta de torcedores que não puderam acessar as dependências do Mangueirão para assistir à partida, que começou às 9h30 desta quarta-feira (13).

A decisão, disputada em jogo único, marcou um momento emblemático do novo Mangueirão. Pela primeira vez após a reforma, o estádio recebeu uma partida de futebol feminino. Apesar disso, a tônica negativa do evento foi a restrição de torcedores nas arquibancadas, devido à preparação do estádio para um festival de música programado para este final de semana. Assim, apenas familiares das jogadoras puderam acompanhar a decisão, no setor das cadeiras.

Diante da situação, o perfil da Federação Paraense de Futebol (FPF) nas redes sociais recebeu uma enxurrada de comentários de torcedores reclamando do deslocamento da partida para o meio da semana, em um horário impróprio, devido ao forte calor que obriga a constante hidratação das atletas.

Confira alguns comentários:

Uma tremenda sacanagem com o futebol feminino, um jogo a esse horário, com portões fechados?

Uma DESVALORIZAÇÃO total com nós como atletas do futebol feminino.

Descaso total

Um rexpa final do campeonato paraense uma excelente pedida para o torcedor prestigiar e a fpf me inventa um horário horrível desses.

É brincadeira viu. Não basta o jogo ser quarta 9:30 da manhã e vcs me colocam os portões fechados

Final de campeonato e um horário desses? Não dá, assim fica difícil alavancar o futebol feminino

O Núcleo de Esportes entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF) para pedir um posicionamento acerca do ocorrido e da decisão pela data e horário escolhidos. Até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno.