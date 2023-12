Remo goleia Paysandu no Mangueirão e conquista tricampeonato paraense de futebol feminino

O Remo é o campeão do Parazão Feminino de 2024. Na manhã desta quarta-feira (13), o Leão Azul bateu o maior rival, o Paysandu, no estádio Mangueirão, por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Musa, Pimentinha e Rayanne. Esse foi o terceiro título estadual consecutivo do Time de Periçá.

A decisão, disputada em jogo único, marcou um momento emblemático do novo Mangueirão. Pela primeira vez depois da reforma, o estádio recebeu uma partida de futebol feminino. A festa só não foi mais grandiosa devido à restrição de torcedores nas arquibancadas. Como o local estava sendo preparado para um show, que vai ocorrer no final se semana, apenas familiares das jogadoras puderam acompanhar a decisão, no setor das cadeiras.

O grande destaque da partida foi a atacante Musa. Além de fazer um dos gols do Leão na partida, ela foi a artilheira da equipe azulina na competição, com 20 gols marcados. Essa, inclusive, é a segunda vez que a atacante termina como a principal goleadora do torneio. Em 2023, Musa fez três na decisão contra o mesmo Paysandu, mas disputada no estádio Baenão.

Competições nacionais

Apesar do vice-campeonato, o Paysandu não terminou a temporada com as mãos abanando. Por chegar à decisão, o clube alviceleste garantiu vaga na Série A3 - a Terceira Divisão - do Campeonato Brasileiro Feminino do próximo ano. Essa será a primeira participação bicolor num torneio nacional.

Já o Remo, campeão, jogará a Série A2 - Segunda Divisão - em 2024. A vaga, no entanto, não foi conquistada via campeonato estadual. Neste ano, o Leão conquistou o acesso à Segundona por meio da Série A3.

O jogo

Remo e Paysandu na final do Parazão Feminino de 2024 (Carmem Helena/ O Liberal)

A coletividade azulina se sobressaiu desde o início do jogo. No primeiro tempo, o Leão teve as melhores oportunidades e conseguiu abrir o placar, com Musa, após jogada ensaiada de bola parada. Por outro lado, o Paysandu apostava em ligações diretas, que pouco tinham efetividade.

Para o segundo tempo, o Paysandu voltou com mudanças na equipe e passou a produzir mais. Na primeira metade da etapa final, o Papão rondou mais a área azulina, mas não conseguiu igualar o placar. Por outro lado, o Remo que ampliou o marcador, com Pimentinha, após falha da defesa bicolor.

Com dois gols de desvantagem, o Paysandu foi pra cima em busca do empate. Em um lance, uma das zagueiras azulinas acabou desviando com a mão uma possível chance de gol bicolor. A jogada foi muito questionada pelas jogadores alvicelestes, mas a arbitragem deixou seguir.

Sem forças para buscar mais um gol, o Remo conseguiu chegar ao terceiro gol, já na reta final de jogo. Em mais uma falha da defesa do Paysandu, Rayanne bateu colocado na saída da goleira e fechou o marcador.