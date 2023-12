Após tricampeonato do Clube do Remo, técnico Mercy Nunes afirma: ‘Tinha certeza dessa vitória’

O Clube do Remo encerra o ano com um motivo para comemorar após a conquista do tricampeonato no Campeonato Paraense feminino 2023. As azulinas conseguiram derrotar o Paysandu, seu maior rival, por 3 a 0, pelo segundo ano seguido na final, na manhã desta quarta-feira (13), no Estádio do Mangueirão.

Para o técnico Mercy Nunes, a conquista é representação do trabalho dedicado da comissão técnica e das atletas, que no próximo ano disputam o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro.

“Esse é o lugar onde o Clube do Remo merece estar, uma camisa pesada, uma camisa histórica, centenária, merece estar representando o Norte na elite do futebol feminino. Mostramos hoje muita qualidade, um trabalho tático maravilhoso, com atletas muito dedicadas no dia a dia, no seu treinamento, e aí a resposta em campo. Acho que estamos de parabéns, e se Deus quiser, nós concluiremos 2024 subindo para a Série A1”, declarou.

O técnico azulino ainda relembrou o primeiro embate entre Remo e Paysandu na temporada, que terminou em um empate. De acordo com Nunes, a vitória na final era “certeza”.

“No jogo passado, ainda na fase de grupos, enfrentamos o Paysandu, e foi 1 a 1. Naquele momento eu estava ainda fazendo testes, testando a equipe, colocando jovens jogadoras e ficou 1 a 1. Eu tinha certeza, que com o plantel que eu tinha, com o trabalho realizado, eu tinha tranquilidade dessa vitória hoje. As meninas me deram [a certeza], jogaram maravilhosamente bem, com muita dedicação, tática, muita disciplina. E graças a Deus, nós tivemos o placar elástico contra o maior rival. Isso consolida esse trabalho maravilhoso que vem sendo feito”, disse.

Segundo Nunes, o planejamento segue para a temporada 2024, e Mercy já declarou: pretende ficar no comando da equipe feminino do Remo.

“Agora chegou Tonhão, com uma nova performance, uma nova diretoria, agregando conosco. E o trabalho que estamos fazendo é fenomenal desde o ano passado, quando fomos campeões invictos, e esse ano novamente, com acesso para a Série A2. Agora entra todo mundo junto, para sentar na mesa, ver uma melhor estratégia, um planejamento de primeira, de alto nível, com estrutura, e vamos reforçar o plantel, se der tudo certo para a minha permanência”, afirmou.