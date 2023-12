Remo: após título, jogadora provoca o Paysandu: 'Não tem coisa melhor que ganhar da mucura'

O Remo goleou o Paysandu na manhã desta quarta-feira (13), no Mangueirão, e conquistou o tricampeonato do Parazão feminino. As meninas do Leão garantiram mais uma taça e a pós a partida a provocação rolou solta. Em entrevista à Remo TV, a jogadora Daniele, do Remo, comemorou o título provocando o Paysandu chamando o clube de “mucura”.

“Graças a Deus ter ajudado esse clube tão grande como é o Remo. Não tem coisa melhor que ganhar da mucura”, disse a jogadora.

Com o título, o Remo conquistou pela quarta vez na história o Parazão feminino, o terceiro consecutivo e o segundo em cima do Paysandu, seu maior rival. Já o Papão jamais levantou a taça do Parazão feminino.