Copa Verde: Adversário do Paysandu, Vila Nova possui 2 jogadores e técnico ex-Papão no elenco

O Paysandu segue em busca do tetracampeonato da Copa Verde. O Papão terá pela frente o Vila Nova-GO, na grande decisão. O primeiro jogo da final, ocorre na próxima quarta-feira (22), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. E o adversário do Papão na final possui dois jogadores que já vestiram a camisa bicolor, além de um técnico que levantou a taça da Copa Verde em 2022 pelo clube paraense.

Em campo, o Vila Nova-GO eliminou o Cuiabá-MT, equipe que disputa a Copa Sul-Americaca e a Série A do Brasileiro. Já o Paysandu, para chegar à final, teve que passar pelo Remo, seu maior rival. Essa será a primeira repetição de decisão da Copa Verde, já que Paysandu x Vila Nova já disputaram a final em 2022, com o clube paraense levando a melhor.

A equipe goiana possui no elenco dois jogadores ex-Paysandu. O primeiro deles é o volante Geovane, que passou pelo Paysandu no ano passado, emprestado pelo Ceará-CE. O jogador esteve em campo pelo Papão em 28 partidas e conquistou o acesso à Série B com o clube paraense.

Geovane defendeu o Papão e ajudou o clube a subir de divisão (Divulgação/Instagram @geovanedsouza_)

Outro que jogou em Belém é o atacante Fernandão, de 37 anos, que defende o Vila Nova, mas já vestiu a camisa do Paysandu. O jogador atuou pelo Papão em 2010, quando o clube paraense disputava a Série C. Com a camisa alviceleste, Fernandão disputou quatro jogos e não marcou gol.

Jogador atuou pelo Papão em 2010 (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal)

Além dos jogadores, o Vila Nova também possui um técnico que defendeu o Papão em 2022. O treinador Márcio Fernandes, já foi jogador do Papão e comandou o clube nas temporadas 2022 e 2023. O técnico esteve à frente da equipe bicolor, que conquistou o título da Copa Verde de 2022, contra o Vila Nova, dentro do Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

Márcio Fernandes em coletiva de imprensa quando comandava o Papão (Sidney Oliveira/ Arquivo O Liberal)

Se o Paysandu busca seu quarto título da Copa Verde, o Vila Nova quer levantar a taça da competição regional pela primeira vez. O Tigre já foi vice-campeão em 2021, mas perdeu para o Remo, no Baenão, nas disputas de pênaltis.