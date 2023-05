Remo não tomava mais de dois gols em estreias do Brasileiro desde 2012

O Remo foi derrotado na estreia da Série C do Brasileirão, pelo São Bernardo, por 3 a 1. Curiosamente, este resultado quebrou uma escrita curiosa. A última vez que o Leão tomava três ou mais gols em uma primeira partida do Brasileiro, foi em 2012.

Relembre

Na ocasião, a partida foi disputada no dia 24 de junho de 2012, pela Série D, contra o Vilhena, no Estádio Portal da Amazônia. O Remo ainda abriu o placar com Marcelo Maciel. No entanto, Diego Siqueira e Edilson (duas vezes) viraram o marcador. Fábio Oliveira ainda deu esperanças para o Remo ao diminuir, mas Cabixi fechou o placar: 4 a 2 Vilhena.

Final não foi feliz

Apesar da derrota, o Remo se recuperou e terminou a primeira fase na liderança do grupo A1, seguido pelo próprio VEC. Porém, o calvário do Remo na Série D continuaria, já que o Leão foi derrotado pelo Mixto por 3 a 2 no agregado e foi eliminado nas oitavas. O clube azulino só seria promovido de volta à Série C em 2015.

Chance da virada

Apesar da lembrança ruim, o Remo outros 18 jogos para tentar dar a volta na situação e conquistar a classificação para o quadrangular de acesso. Algo que não veio em 2022. A caminhada continua no próximo domingo (7), às 19h, contra o Botafogo-PB, no Estádio do Baenão.

Acompanhe a cobertura completa da partida pelo portal OLiberal.com.