Deu ruim! Remo leva três gols na estreia e perde para o São Bernardo na primeira rodada da Série C

A estreia azulina na Série C do Campeonato Brasileiro não teve o resultado esperado. Mesmo jogando com o time completo, o Remo foi derrotado pelo São Bernardo por 3 a 1, no estádio Primeiro de Maio, interior paulista. Os gols da vitória foram construídos de forma rápida, em jogadas de contra-ataque. Kevin descontou para o Remo no fim do tempo regulamentar. O próximo confronto dos azulinos será neste domingo, contra o Botafogo-PB, no Baenão, a partir das 19 horas.

Logo após o apito inicial, o São Bernardo partiu para cima. Aos 2, Romisson cobrou um escanteio que por pouco não engana o arqueiro azulino. Em seguida, Ícaro freou João Carlos com falta e tomou o primeiro cartão amarelo da partida. A pressão inicial foi tão certeira, que dois minutos depois, na cobrança de Matheus Oliveira, a bola passou pelo goleiro e morreu no fundo das redes, abrindo o placar em favor do Bernô. A primeira finalização azulina só foi acontecer aos 16, depois que Jean Silva recebeu passe na esquerda da grande área e fez o chute cruzado, perto da meta adversária.

Ao longo da primeira etapa o Remo não conseguiu aplicar jogadas ofensivas e passou a tomar com frequência, deixando a responsabilidade nas costas do goleiro Vinícius, que fez várias defesas importantes ao longo da partida. Aos 32, depois de uma bobeada no meio-campo Jefferson chutou de longe forçando o arqueiro a se esticar todo para evitar o segundo. Nos ataques, o Remo priorizava a troca de passes cruzada, que raramente alcançava Muriqui. O centroavante esteve ausente em campo e quando pegou na bola, esteve fortemente marcado.

Na reta final do primeiro tempo, o Remo passou a jogar mais adiantado, avançando a linha de meio-campo, enquanto a defesa do São Bernardo se fechava para impedir que o ataque saísse na cara do gol. Em dado momento o sistema defensivo deu certo, enquanto o Remo sufocava insistentemente na luta pelo gol de empate, o adversário se manteve resguardado, com a defesa compactada e os espaços bem reduzidos. Apesar da insistência, os dois times foram para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa.

No retorno do intervalo, o Remo manteve a intensidade, mas não com o mesmo êxito. Foi dele as primeiras tentativas, uma delas logo aos três, mas o assistente assinou o impedimento de Jean Silva em tentativa de enfiada na grande área. Embora tenha sido letal apenas no início da partida, o Tigre do ABC mostrou estar vivo e numa troca de passes ágil pela esquerda, a bola girou nos pés de Léo Jabá, Romisson e morreu embaixo da trave, entre os zagueiros, para o gol de João Carlos, ampliando o placar para 2 a 0.

O placar mais elástico mexeu com a comissão técnica e Marcelo Cabo tratou de fazer mudanças. Entraram Álvaro e Fabinho, para dar maior presença no meio-campo e grande área. Do outro lado, o técnico Márcio Zanardi também fez duas mudanças e a partida ganhou maior fôlego dos dois lados. A partir dos 20, o jogo ficou mais truncado, com muito toque de bola entre ambos. O Remo, um pouco mais ofensivo, passou a correr pelas laterais, explorando a velocidade e a polivalência de Álvaro.

Com o time mais ofensivo, as jogadas foram saindo, sem que clareasse na área uma boa chance. Aos 30, uma falta próximo da grande área favoreceu o Clube do Remo, mas a cobrança pessimamente ensaiada permitiu que Léo Jabá roubasse a bola, iniciando uma arrancada que só parou com o corte da zaga, já no interior da grande área remista. Cabo então fez mais uma mudança, tirando o cansado Muriqui para a entrada do estreante Laranjeira.

Depois de cinco mudanças, o Clube do Remo não conseguiu se impor. Ao contrário. Depois de todas as tentativas, um passe errado dava ao adversário o contra-ataque. Aos 38, depois de repetir praticamente a mesma jogada um minuto antes, Léo Jabá aproveitou outra boa chance e disparou pela esquerda, entrando na área com a marcação logo atrás e finalizando com o pé esquerdo, no canto oposto de Vinícius.

O último suspiro azulino veio aos 45, quando Kevin recebeu passe em posição legal, cortou a defesa e mandou um chute indefensável, diminuindo o placar em São Bernardo do Campo. Com mais cinco minutos de acréscimos, o Remo manteve a postura ofensiva, até que o árbitro Rafael Carlos Salgueiro Lima decretar o fim da partida. Assim, o São Bernardo venceu a partida por 3 a 1, decretando a vitória maiúscula sobre o adversário, que volta para casa cabisbaixo.

Ficha Técnica

São Bernardo x Remo

Data: 04/05/2023 (quinta-feira)

Horário: às 21h30

Local: Estádio 1° de Maio

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Cartões Amarelos: Helder, Matheus Salustiano (São Bernardo) Ícaro (Remo)

São Bernardo: Alex Alves; Jefferson, Helder, Matheus Salustiano, Arthur Henrique; Rafael Vaz, Rodrigo Souza, Matheus Oliveira (Marcos Nunes), Léo Jabá; Romisson e João Carlos (Bruno Santos).

Técnico: Márcio Zanardi

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guera, Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco (Álvaro), Galdezani (Fabinho), Pablo Roberto; Jean Silva, Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo.