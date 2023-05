Atacante mira acesso e projeta boa campanha do Remo na Série C: 'Não entramos para ser coadjuvantes'

A empolgação pela goleada sobre o Cametá, que garantiu o Remo na decisão do Parazão 2023, fica para trás nessa semana, que marca a estreia azulina na Série C. O Brasileiro é o principal torneio da temporada para o Leão, que mais uma vez sonha com o acesso. O primeiro desafio será contra o São Bernardo, uma das sensações do último Campeonato Paulista. Mas o atacante Diego Tavares vê o time paraense chegando com força e moral na Terceirona.

“O estadual nos deu um bom teste para o restante da temporada, até mesmo os confrontos contra o Corinthians [pela Copa do Brasil] mostraram a nossa força. Estamos confiantes para a continuidade da temporada, não entraremos no Brasileirão para ser coadjuvantes”, exaltou Tavares.

VEJA MAIS

Mas, para sonhar com o acesso, o Remo terá que fazer melhor do que na temporada passada. Depois de brigar até a última rodada pela classificação à segunda fase de 2022, mas ficar no meio do caminho, a meta para este ano é ter mais consistências ao longo da etapa de pontos corridos e chegar mais tranquilo ao quadrangular final. O Leão precisa ficar entre os quatro melhores do torneio para confirmar o acesso, repetindo o regulamento da edição passada.

“Temos este como o principal objetivo da temporada. Claro que sabemos da dificuldade de conquistar o acesso, mas nosso time foi formado tendo o estadual como uma preparação para o nacional”, afirmou o atacante, que tem disputado a titularidade com Fabinho, Pedro Vitor e Muriqui.

Depois do São Bernardo, o Remo recebe o Botafogo-PB em Belém no próximo domingo. A partida seria no Baenão, mas foi remanejada, a pedido da diretoria azulina, para o Mangueirão. A expectativa é que a boa fase estimule a presença de um grande público no primeiro compromisso em casa pela Série C.

As finais do Parazão, contra o Águia de Marabá, estão marcadas para os dias 18 e 25 de maio, mas Leão e Azulão negociam com a CBF mudanças de datas de compromissos pelo Brasileirão para que a decisão do estadual possa ser disputada em finais de semana, com possibilidade de maior público.