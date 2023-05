Agente é investigada por publicações ofensivas contra o Remo; vídeo

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Pará investiga a conduta da agente Maria Tito Fernandes de Souza durante a partida entre Remo e Cametá. O duelo ocorreu no último domingo (30), no Estádio do Baenão, pelas semifinais do Campeonato Paraense.

A funcionária é alvo de um processo administrativo-disciplinar por publicações consideradas ofensivas nas redes sociais contra as integrantes do grupo de animadoras de torcida "Leoas Azulinas", a torcida remista e o próprio clube, durante o exercício da sua função como servidora pública.

A Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Pará confirmou o recebimento da denúncia e informou que medidas funcionais cabíveis serão tomadas pela corregedoria da instituição. Nos Stories de sua conta pessoal, a agente da PC, que estava no estádio como parte da equipe escalada para atuar na campanha de combate à importunação sexual nos estádios paraenses, postou imagens com comentários irônicos sobre o estádio, as animadoras e a torcida remista, o que gerou indignação nos torcedores remistas que denunciaram o episódio nas redes sociais.

A diretoria do Remo emitiu uma nota oficial, onde exigiu providências por parte das autoridades responsáveis. Confira abaixo:

O Clube do Remo vem a público posicionar-se sobre alguns fatos lamentáveis ocorridos durante o jogo do último domingo (30) contra o Cametá, válido pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Paraense.

Em contraposição à sólida parceria entre o Clube do Remo e a Polícia Civil, em uma atitude isolada, uma policial em serviço ultrapassou os limites da ética e bom senso, atribuições inerentes ao servidor público, agindo de maneira extremamente desrespeitosa com o Rei da Amazônia, com suas animadoras e torcedores.

O Clube repudia o episódio na qual deveria objetivar o bem-estar e a segurança dos cidadãos, dentro e fora do estádio. O respeito é fundamental e deve nortear todas as relações. O Clube não aceitará comentários irresponsáveis e desrespeitosos proferidos, o que se espera de um profissional é que ele seja imparcial e, no mínimo, que saiba tratar com respeito às instituições.

Diante dos fatos ocorridos, o jurídico do Clube está tomando as medidas cabíveis e ressaltamos que a direção da Polícia Civil foi solícita e informou que também está tomando as devidas providências.