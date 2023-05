Série C: Jogo do Remo contra o Botafogo-PB, em Belém, tem mudança de local; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os locais de várias partidas da Série C, e alterou o estádio do jogo do Remo. No próximo domingo (7), às 19h, o Leão encara o Botafogo-PB. À princípio, a partida ocorreria no Baenão. No entanto, o pedido de troca do clube azulino foi atendido pela CBF.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

A partida é válida pela segunda rodada da Terceirona e é a estreia do Remo como mandante. O Leão faz o primeiro jogo na Série C nesta quinta-feira (4), às 21h30, contra o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio.