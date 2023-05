FPF define datas de Remo e Águia de Marabá, pelas finais do Parazão 2023; veja

As datas dos duelos entre Remo e Águia de Marabá, pelas finais do Parazão 2023, já estão definidas. De acordo com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, os confrontos serão realizados nos dias 18 e 25 de maio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Ainda segundo o presidente, ainda não há informações sobre os horários das partidas. O que se sabe, no entanto, é que os duelos vão ocorrer no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, e Mangueirão, em Belém. Ambas as partidas terão o uso do árbitro de vídeo (VAR).

VEJA MAIS

A ferramenta, inclusive, forçará o Zinho Oliveira a passar por pequenas adaptações, já que o estádio ainda não tem a estrutura necessária para receber o VAR. No entanto, segundo Gluck Paul, tudo será resolvido até a data da primeira partida.