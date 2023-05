Técnico do Remo avalia final do Parazão 2023 com o Águia: 'As duas melhores equipes do campeonato'

O Remo está classificado para a final do Campeonato Paraense de 2023, em que busca o seu 48º troféu do estadual. O adversário será o Águia de Marabá, tradicional equipe do interior que já foi considerada a terceira força do estado e que busca o primeiro título do Parazão. O Azulão eliminou o Paysandu na outra semifinal, nos pênaltis. O técnico Marcelo Cabo afirmou que será o confronto dos dois melhores times do torneio.



"Quanto ao adversário da final, eu acho que chegaram os dois times que mereceram chegar. Acho que, pela campanha nossa e do Águia, a gente chega com mérito. O Remo tem uma derrota no campeonato, o Remo tem 100% de aproveitamento dentro do Baenão. Então, na minha visão, chegam na final as duas melhores equipes do campeonato", opinou.

O treinador azulino exaltou o outro finalista. Além de ter eliminado o Paysandu, o Águia fez campanha surpreendente na Copa do Brasil. Eliminou dois adversários tecnicamente superiores (Botafogo-PB e Goiás) até ser eliminado pelo Fortaleza, na terceira fase, com direito a goleada por 8 a 1 no placar agregado.

A derrota para o Tricolor do Pici foi considerada "um ponto fora da curva" por Marcelo Cabo, que prega respeito ao Águia e ao jovem treinador do time, o paulista Mathaus Sodré, de 36 anos.

"Um time muito bem organizado pelo Mathaus, um time com conceitos de jogo, que mereceu chegar à final. Parabenizar esse jovem treinador. A gente concentrou no mesmo hotel e eu tive a oportunidade de conversar com ele, trocar ideia, entender as ideias dele", contou Cabo.

Melhores momentos de Remo 4 x 0 Cametá:

"O Águia chega com muito merecimento por tudo o que vem fazendo ao longo da temporada. [...] Acho que o único ponto fora da curva do Águia foi o jogo lá no Castelão. Todos os outros foram grandes jogos. Não tem só um time, tem um bom elenco com um bom profissional. A gente vai ter muita dificuldade nessa final, muito respeito ao Águia, mas a gente precisa brigar e lugar por esse bicampeonato, que é muito importante para o nosso trabalho", concluiu o remista.

Próximos compromissos

Remo e Águia de Marabá aguardam a definição das datas da final do Parazão 2023, que devem ser oficializadas pela FPF nesta segunda-feira (01/05). O jogo de ida será em Marabá, no Zinho Oliveira; e a volta em Belém, provavelmente no Mangueirão. As prováveis datas são 10 e 18 de maio. Antes disso, o Leão tem compromissos pela Série C. A estreia no Brasileiro será nesta quinta-feira (4), contra o São Bernardo, em São Paulo.