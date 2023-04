Finalista, Remo goleia o Cametá e encara o Águia na decisão do Paraense

Com autoridade, o Remo goleou o Cametá por 4 a 0, neste domingo (30), e marcou o encontro com o Águia de Marabá, na final do Campeonato Paraense. Jean Silva, Muriqui, Richard Franco e Pablo Roberto marcaram para o Leão Azul, no Estádio do Baenão.

VEJA COMO FOI A PARTIDA LANCE A LANCE

Jogo foi decidido cedo

A eliminação para o Corinthians no meio de semana, pela Copa do Brasil, não pareceu afetar o Remo. Não à toa, com menos de cinco minutos de jogo, o clube do Baenão chegou ao gol com os dois principais jogadores sendo fundamentais na jogada. O meia Pablo Roberto costurou toda a defesa do Mapará e deixou Muriqui livre, para abrir o placar.

Para o confronto, o técnico azulino, Marcelo Cabo, promoveu uma mudança importante. Jean Silva ganhou a vaga no ataque, no lugar de Pedro Vitor e a resposta - positiva - veio em campo. Tanto que aos 19, após um jogada coletiva azulina, Muriqui recebeu de costas e deu um belo passe para Jean, que mandou de bico e fez o segundo.

Muriqui fez o que quis

Nome do jogo, Muriqui continuou fazendo a diferença enquanto esteve em campo, no segundo tempo. Como aos 7, quando o atacante fez boa jogada pela esquerda, tirou a marcação e rolou para Richard Franco que estava livre, sem goleiro, que só empurrou para fazer o terceiro.

Após perder um gol feito em uma jogada parecida, poucos minutos antes, Pablo Roberto recebeu no meio, aos 18, e foi para cima da marcação do Cametá em velocidade. O atacante passou por todos, teve calma na frente do goleiro, deixou o Camisa 1 no chão e tocou para o gol, fazendo a festa da torcida azulina. Placar final: 4 a 0 Remo.

Final

Classificados para a final, Remo e Águia de Marabá ainda não sabem quando entrarão em campo pelo Parazão. As datas da finalíssima ainda não foram informadas pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Ficha técnica

Remo x Cametá

Semifinal do Parazão - jogo de volta

Local: Baenão

Hora: 17h

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Leory Rodrigues Pereira.

Gols: Jean Silva, Muriqui, Richard Franco e Pablo Roberto

Cartões amarelos: Ryan

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guera, Leonan (Raí); Anderson Uchôa (Curuá), Richard Franco, Galdezani (Ronald), Pablo Roberto (Álvaro); Jean Silva, Muriqui (Fabinho). Técnico: Marcelo Cabo.

Cametá: Pedro Henrique; Osvaldir, Marcão, Taison, Rayro (Cristian); Iuri (Thomas), Léo Pará (Wendel), Ryan, Alexandre (Rogerinho); Pet (Márcio) e Pilar. Técnico: Rogerinho Gameleira.