Ícaro diz que Remo esqueceu eliminação para o Corinthians e foca no Parazão: ‘é o que nos resta’

A eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil parece não afetar o Remo. Pelo menos foi isso que afirmou o zagueiro Ícaro. Em entrevista coletiva neste sábado (29), o jogador disse que o elenco azulino já "virou a chave" e está focado em garantir a classificação diante do Cametá, na semifinal do estadual.

"De agora em diante temos em mente, o grupo todo, que só nos resta a classificação à final do Parazão. Conseguir a vaga nos garante na Copa do Brasil do ano que vem e isso é muito importante pra gente", disse Ícaro.

Logo após a partida contra o Cametá, o Remo terá outro importante compromisso: a estreia no Brasileirão da Série C. No dia 4 de maio, uma quinta-feira, o Leão encara o São Bernardo, fora de casa, pela primeira rodada do torneio. Durante a coletiva, Ícaro disse que a partida causa certa ansiedade no elenco, mas que todos estão confiantes em um bom resultado.

"A gente vem de uma batida de jogos importantes. Claro que uma nova competição traz uma ansiedade, pois temos que começar com o pé direito, mas já estamos bem calejados de tantos jogos no ano. Sabemos que o jogo contra o São Bernardo será só mais um importante em meio a várias partidas relevantes na temporada", finalizou.

Remo e Cametá se enfrentam neste domingo (30), às 17h, no estádio Baenão, em Belém, pelo duelo de volta das semifinais do Parazão. Devido ao empate em 1 a 1 na partida de ida, quem vencer o jogo estará na final do estadual. Um novo empate leva a decisão do finalista para os pênaltis. O encontro terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.