Remo anuncia ressarcimento para torcedores barrados em jogo contra Corinthians no Mangueirão

Parece que os torcedores do Clube do Remo, que não conseguiram acessar o Estádio do Mangueirão no jogo contra o Corinthians, no dia 12 de abril, finalmente ganharam um retorno. Nesta sexta-feira (28), por meio das redes sociais, o Leão anunciou que os torcedores que se sentiram lesados, e solicitaram o ressarcimento pelos canais criados para solucionar o problema, deverão receber um voucher que poderá ser utilizado como crédito em produtos ou serviços do clube.

O voucher terá um bônus de 50% em cima do valor dos ingressos, e a utilização pode ser feita na compra de ingressos para outros jogos, produtos oficiais e assinatura de sócio-torcedor. A troca dos ingressos pelo voucher ocorrerá em datas divididas pelas iniciais do torcedor titular, na sede social do Clube do Remo, na Avenida Nazaré, de 14h às 20h.

Apesar do Leão finalmente ter encontrado uma solução para o problema, alguns torcedores não ficaram satisfeitos com o desdobramento e reclamaram nos comentários da postagem. “Deveria ter a opção de pegar o dinheiro de volta, não a obrigatoriedade de trocar por algum produto ou ingresso”, escreveu um torcedor. “Código do consumidor e estatuto do torcedor todos jogados fora!”, reclamou outra torcedora.

Na época do ocorrido, o Remo foi notificado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), que administra o Mangueirão. A Defensoria Pública também abriu um canal para os torcedores que se sentiram lesados e não têm condições de custear um processo judicial. Os contatos podem ser feitos através do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), pelo WhatsApp (91) 99342-2925.