Remo abre canal de comunicação para torcedores barrados no jogo contra o Corinthians

A partida entre Remo x Corinthians-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil, em que vários torcedores com ingresso nas mãos ficaram do lado de fora do Mangueirão, segue com desdobramentos. O Remo anunciou em suas redes sociais, um canal para ajudar os torcedores que se sentiram lesados com a situação.

O Leão publicou um número de whatsapp, para que os torcedores possam entrar em contato com o clube. O Remo ainda solicita que o torcedor disponibilize alguns dados importantes, como foto do ingresso, nome completo, CPF para aí sim, tomar medidas cabíveis. O torcedor pode entrar em contato com o número de (91) 98499-0354 (somente whatsapp).

Remo

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo para saber se os torcedores irão receber o valor do ingresso, mas até o momento não tivemos retorno.

Jurídico do clube

O Remo garante vendeu o número de ingressos abaixo da capacidade do Mangueirão. No borderô da partida, 38.034 torcedores compraram ingressos, com um total de público de 42.599. O departamento jurídico do Remo também fez um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil apure a situação dos fechamentos de todos os portões do Mangueirão.

Remo notificado e Defensoria Pública

Pelo lado da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), órgão que administra o Mangueirão, notificou o Remo pelo ocorrido. A Defensoria Pública do Estado também abriu atendimento aos torcedores que foram barrados no Mangueirão na partida entre Leão e Timão. O serviço é para os torcedores que não tiver condições para custear um processo judicial. Os contatos podem ser feitos através do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), pelo WhatsApp (91) 99342-2925.