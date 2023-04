Corinthians em Belém: Torcedor de Abaetetuba realiza sonho de conhecer o goleiro e ídolo Cássio

O Corinthians enfrenta o Remo na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30, no Mangueirão. A chegada do Timão a Belém foi marcada por uma multidão em frente ao hotel e entre os torcedores, um garotinho chamou a atenção. Vestido com a roupa do goleiro Cássio, ídolo do Corinthians, Israel Nogueira, segurava um cartaz, com a frase: “Cássio sou seu fã. Deixa eu te dar um abraço. Por favor”.

O torcedor é da cidade de Abaetetuba (PA), distante mais de 200 quilometros de Belém. Após tantos pedidos dos torcedores, marcações nas redes sociais, o jovem torcedor do Timão, conseguiu o tão sonhado abraço no ídolo e uma foto para aguardar de recordação.

Em seu perfil nas redes sociais. Israel Nogueira agradeceu aos pais e amigos que ajudaram a ele realizar o sonho de conhecer o Cássio.

“Agradeço de coração a todos que ajudaram a realizar o meu sonho de conhecer o ‘Gigante Cássio’. Eu nunca esquecerei este momento tão importante, estou muito feliz. Olha nós na foto (risos). Obrigado papai, obrigado mamãe”, escreveu.

O jogo terá transmissão lance a lance no OLiberal.com, e a equipe da Rádio Liberal FM faz a transmissão na frequência 97.5MHz e pelo Youtube.