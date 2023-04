Remo x Corinthians: ingressos para as arquibancadas estão esgotados; veja setores disponíveis

Os ingressos para as arquibancadas do Mangueirão para a partida entre Remo e Corinthians estão esgotados. O anúncio foi feito pelo Remo por meio das redes sociais. A partida acontece na noite desta quarta-feira (12), a partir das 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. Mas ainda há setores disponíveis para quem quiser assistir ao confronto presencialmente.

Foram colocados a venda cerca de 45 mil ingressos, somando todos os novos setores do Mangueirão. Destes, apenas um setor foi destinado exclusivamente para torcedores do Corinthians: as cadeiras do Lado B do estádio, ao custo de R$ 200 a entrada. Os demais espaços serão destinados as torcida remista.

Quais ingressos ainda estão disponíveis?

Neste momento, só estão sendo vendidos ingressos para as cadeiras, lado A (torcida azulina) e B (torcida corintiana). Ambos custam R$ 200. Também seguem à venda ingressos individuais para os restaurantes e camarotes, que custam R$ 250. Os portões serão abertos ao público às 18h30.

> Comprar ingresso para Remo x Corinthians pela Copa do Brasil 2023

O embate de hoje entre Remo e Corinthians é somente o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar em duas semanas, no dia 26 de abril, na Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo.