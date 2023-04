Em busca de redenção, Remo recebe o Corinthians em primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil

Remo e Corinthians voltam a se encontrar após exatos 27 anos. E pela mesma competição. Leão e Timão entram em campo nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30, no Novo Mangueirão, pela Copa do Brasil. A partida de ida da terceira fase, em Belém, coloca frente a frente os antigos rivais em momentos muito diferentes da temporada.

O time paraense vive o início de uma crise após duas derrotas consecutivas para o grande rival, o Paysandu. Uma delas custou, inclusive, a eliminação na semifinal da Copa Verde 2023. O Leão, que até então vinha embalado no ano, entrou em uma espiral de desconfiança e questionamentos. Além da iminente dispensa de jogadores, o plantel terá que voltar a provar seu valor contra um gigante do futebol brasileiro, que não perde há sete jogos.

O técnico Marcelo Cabo, que começa a ter algumas de suas decisões questionadas por torcedores, corre contra o tempo para poder contar com uma peça importante em seu esquema tático: o volante Pablo Roberto. O jogador ficou fora do último Re-Pa por conta de uma lesão na coxa, mas está desde o final da última semana em transição e há a expectativa de que ganhe condições de atuar pelo menos um tempo diante do Timão.

Corinthians poupa jogadores

Já o clube paulista tem uma lista mais extensa de desfalques: os zagueiros Balbuena e Caetano, o lateral Rafael Ramos, o meia Renato Augusto e o atacante Júnior Moraes. Mas, ainda que com ausências relevantes, o Corinthians terá nomes importantes em campo, como o próprio goleiro Cássio, os laterais Fagner e Fábio Santos, o meia Paulinho e o atacante paraguaio Romero. E o técnico Fernando Lázaro ainda conta com o retorno de seu zagueiro titular, Bruno Mendéz, após cumprir suspensão contra o Liverpool-URU, pela Libertadores.

Em razão da estreia na Série A do Brasileiro no próximo domingo (16), contra o Cruzeiro, em São Paulo, alguns titulares devem ser poupados. O principal deles é o atacante Róger Guedes, que deve dar lugar a Pedro. Guedes tem 10 gols e uma assistência em 14 jogos na temporada.

Ainda tem a volta

A partida desta quarta-feira ainda não será a decisiva. Os clubes voltam a se enfrentar em duas semanas: no dia 26 de abril, também uma quarta, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quem avançar de fase garante uma cota de R$ 3.3 milhões da CBF. O duelo de hoje será acompanhado lance a lance em oliberal.com e terá cobertura multiplataformas com as equipes do portal e da Rádio Liberal FM, com transmissão via Youtube, Facebook e Tiktok.

FICHA TÉCNICA

Remo x Corinthians

Copa do Brasil - 3ª fase (ida)

Local: Mangueirão

Horário: 21h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (SC)

Assistente 2: Eder Alexandre (SC)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Provável Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto; Diego Tavares (Soares), Muriqui e Pedro Vitor. Técnico: Marcelo Cabo.

Provável Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Matheus Bidu; Cantillo, Maycon, Paulinho e Adson; Yuri Alberto e Pedro. Técnico: Fernando Lázaro.