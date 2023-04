Virada a chave do Parazão, Muriqui aposta na recuperação do Remo diante do Corinthians

A derrota para o maior rival caiu como um balde de água fria nas pretensões do Leão Azul em manter a boa fase. Depois de perder dois clássicos seguidos, o Clube do Remo tem outra missão não menos importante e ainda mais valiosa no quesito financeiro. Nesta quarta, o time volta a campo para enfrentar o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil. A decisão será em melhor de duas partidas, com a volta programada para o próximo dia 26, em São Paulo.

Na avaliação do atacante Muriqui, embora indigesta, o Remo tem a oportunidade de se reerguer diante da torcida, que tem cobrado bastante melhores atuações do time comandado por Marcelo Cabo. Realmente vai ser um jogo bem difícil. O Corinthians é uma equipe tradicionalíssima do futebol brasileiro. Eles vêm de uma vitória na Libertadores e sabemos o quão será difícil, então temos que continuar trabalhando. Apesar de vir de duas derrotas no clássico, resultados bem ruins, a gente tem condições de fazer um bom jogo", garante.

Embora virada a chave, as duas derrotas para o Paysandu ainda reverberam no ambiente azulino, sabendo que derrotas assim prejudicam a relação entre elenco e torcida. "A gente sabe que uma derrota assim traz uma pressão grande e aqui em Belém ela é maior do que em outros lugares. Não podemos simplesmente apagar o que foi construído aqui, tem que ter serenidade. Quando se ganha tá tudo certo e quando perde tá tudo errado. Não é assim. Um jogo como esse é um cenário perfeito para dar a resposta ao torcedor", frisa.

Muriqui é o maior artilheiro do time, com oito gols na temporada, incluindo nos últimos dois clássicos. Apesar disso, a boa fase individual não foi suficiente para evitar a desclassificação na Copa Verde. Por conta disso, uma vez que o time segue classificado para a fase final do Parazão, é preciso empenhar-se na Copa do Brasil, que pode dar uma premiação inédita, caso o clube avance às oitavas de final. O vencedor do confronto levará para casa uma cota de R$ 3,3 milhões. Mesmo sem tempo para treinar, ele promete um Remo ofensivo e focado.

"Não tem tempo para treinar. Agora é recuperar e logo jogar. No futebol a gente costuma dizer que, quando tem um jogo atrás do outro, em um momento complicado, é a chance de mudar o quadro. E contra o Corinthians temos essa chance, apagar essas duas derrotas. Nessa quarta eu espero que tenhamos a atitude que tivemos no segundo tempo contra o maior rival, com um homem a menos e mesmo assim encurralou o adversário", assegura. Para o centroavante, o Remo não tem muitas opções diante do Timão.

"Para retomar a boa fase tem que vencer. Não tem uma outra resposta a se dar para o torcedor. Provavelmente eles vão lotar o Mangueirão, e a gente tem que dar uma resposta positiva para eles. Sabemos da dificuldade, mas o nosso objetivo é entrar em campo e sair com a vitória. Eu acho que eles esperam isso", conclui.