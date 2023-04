Com imagem de 'rolo compressor', Paysandu provoca o Remo nas redes sociais

O Paysandu venceu o Remo pela segunda vez consecutiva em um intervalo de 15 dias. A vitória dessa vez foi pelo Parazão, 1 a 0, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, em um jogo que marcou a reabertura oficial do estádio Mangueirão. Nas redes sociais provocou o Remo com uma imagem de um “rolo compressor”.

VEJA MAIS

O Papão derrotou o seu maior rival e a zoeira tomou conta das redes sociais. O triunfo bicolor quebrou os 100% de aproveitamento do Remo no Campeonato Paraense, tirando a invencibilidade azulina na competição. Pela manhã, o perfil oficial do Papão deu um “Bom dia, Fiel” com um rolo compressor nas cores e com o escudo do Paysandu e vários torcedores do Paysandu responderam a mensagem bicolor.