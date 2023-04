Autor do gol do Paysandu, Vinícius Leite não ia jogar o Re-Pa e ficou sem treinar por quatro dias

Principal nome da vitória bicolor sobre o Clube do Remo, o atacante Vinícius Leite foi um dos jogadores mais festejados após o apito final, que decretou o segundo triunfo bicolor diante do maior rival, na temporada de 2023. Em entrevista pós-jogo, o atacante comentou a alegria em ter presenteado a torcida bicolor num golaço, aos seis minutos da etapa complementar.

Ao lembrar dos dias que antecederam o clássico, Leite falou sobre a expectativa de jogo, que nem era das melhores. "Estou muito feliz por esse momento. Fiquei quatro dias sem treinar e soube hoje, ao meio-dia, que eu poderia jogar. Então estou muito feliz, porque só eu e minha família sabemos do que eu passei. Quando disseram que não poderia jogar eu fiquei triste, então eu fiz todo esforço possível para estar em campo", diz o atleta.

Vinícius foi escalado entre os titulares e compôs, ao lado de Mário Sérgio, a frente bicolor. Com o time mais ajustado, foi o Paysandu que dominou as ações. Por vezes ele foi acionado, mas a consagração, depois de quase dois anos sem marcar gols oficiais, veio em uma jogada de puro oportunismo. Em uma sobra de bola após cobrança de escanteio na área remista, o atacante se posicionou para receber a bola e, de pé direito, enfiou um torpedo no ângulo direito do goleiro Vinícius, sem a mínima chance de defesa.

"Eu até me emociono, porque todas as noites eu pensava nisso. Em algumas dessas noites eu nem dormi", revela o atleta, que passou por um problema de saúde que quase o impediu de estar em campo. Contudo, depois da boa notícia ele não só entrou em campo como resolveu para o Papão da Amazônia. "Eu tive um problema na garganta, uma infecção que abriu um abscesso, então isso me deixou nessa situação. Por isso só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade e a todo mundo que torceu por mim", encerra.