Na reinauguração do Mangueirão, Paysandu vence o Remo de novo, agora pelo Paraense

Deu Paysandu de novo no Re-Pa! A equipe bicolor venceu o Remo pelo placar simples de 1 a 0, pela última rodada da primeira fase do Parazão. Vinícius Leite fez o gol da vitória do Papão no clássico deste domingo (9), que marcou a reinauguração do Estádio do Mangueirão. Esta foi a segunda vitória do clube bicolor em três partidas contra o Leão nesta temporada.

Reinauguração

A festa armada para a reinauguração do Mangueirão teve todos os ingredientes de uma grande festa e com o selo de uma estreia com o clássico Re-Pa, pelo Parazão. Música e cultura local sendo protagonistas, presença de autoridades, como o governador Helder Barbalho, estádio lotado e a bola e velha rivalidade entre os maiores clubes do Pará.

Começo diferente

Dentro de campo, com novidades entre os titulares - Filemon, Geovane, Paulo Henrique -, além da entrada de Fernando Gabriel no meio-campo, o Paysandu mudou a postura em relação aos dois primeiros Re-Pa. A equipe bicolor buscou trabalhar mais a bola no campo ofensivo, desde o início, e não apenas explorar os contra-ataques ou buscar a posse apenas em desvantagem.

Clássico foi marcado pelo equilíbrio nas divididas (Ivan Duarte / O Liberal)

Mesmas ideias

Enquanto o Paysandu trocou o tradicional 4-3-3 para um 4-4-2 com o meio em formato de losango, o técnico do Remo, Marcelo Cabo, manteve o 4-3-3 - para pressionar o rival desde o campo de ataque -, ainda que com diferentes peças. O reforço Lucas Marques foi o lateral-direito, na vaga de Lucas Mendes, enquanto o meia Galdezani ganhou o lugar do lesionado Pablo Roberto.

Gooo... "Pó, parar!"

Na primeira metade dos 45 minutos iniciais, o jogo era de muito equilíbrio, mas sem chances claras. O Remo até tentou em uma jogada de escanteio, cabeceada por Uchôa, em que a bola raspou a trave. Pouco depois, a torcida bicolor chegou a gritar gol. Cobrança de escanteio de Fernando Gabriel. Igor Fernandes raspou de cabeça e Genílson completou para o gol. Mas a arbitragem pegou posição irregular do zagueiro.

Lance capital

Com vários erros técnicos na partida, Raí - titular na lateral-esquerda, no lugar de Leonan, que ficou no banco -, perdeu a bola no ataque. Edilson deu um lançamento da defesa e Mário Sérgio dominou de forma brilhante. Ícaro precisou fazer a falta e tomou o segundo amarelo, sendo expulso nos acréscimos do primeiro tempo. O zagueiro azulino deixou o campo esbravejando contra o companheiro.

Confusão

Já nos últimos segundos da primeira etapa, Geovane, do Paysandu, e Pedro Vítor, do Remo, se estranharam na lateral de campo. Daí, chegaram os companheiros de ambas as equipes, que passaram a trocar empurrões. Após as discussões, sobraram cartões amarelos para Pedro Vítor e Edilson.

Gol bicolor

Com a vantagem de um a mais, o Paysandu conseguiu aproveitar a superioridade numérica para encurralar o Remo, nos primeiros minutos do segundo tempo. E após Vinícius aparecer para salvar num chute de Bruno Alves (que substituiu Paulo Henrique, no intervalo), Vinícius Leite marcou o primeiro no retorno ao Papão com um chutaço de fora da área.

Thiago Coelho salva!

Mesmo com um a menos, o Remo se lançou para o ataque, com a desvantagem no placar. Na melhor chance azulina, o goleiro bicolor Thiago Coelho apareceu para ser importante mais uma vez. Muriqui recebeu na área, a bola foi cortada pela zaga do Paysandu e sobrou para Diego Tavares, que tentou a finalização e Thiago fez a defesa. Na sequência, o próprio Diego pegou a sobra e bateu cruzado e mais uma vez o goleiro bicolor apareceu para salvar.

O Remo até manteve a pressão nos minutos finais. Porém, sem o mesmo efeito, mesmo tendo lançado jogadores de ataque como Fabinho e Ronald. Já o Paysandu, mesmo sem estar cômodo com a pressão azulina, poucas vezes foi assustado novamente e garantiu mais um triunfo sobre o rival.

Próximos desafios

A dupla Re-Pa volta a campo novamente na próxima quarta-feira (12), pela Copa do Brasil. O Remo, mais uma vez no Mangueirão, recebe o Corinthians, às 21h30. Pouco antes, às 19h30, é o Paysandu que visita o Fluminense, no Maracanã. Ambos os jogos são válidos pela tereira rodada da Copa do Brasil e tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Remo x Paysandu

Campeonato Paraense – 8ª rodada da primeira fase do Parazão

Data: 09/04/2023 (domingo)

Horário: 17h

Local: Estádio do Mangueirão

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Acácio Menezes Leão e Nayara Lucena Soares

Quarto árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Cartões amarelos: Ícaro, Thiago Coelho e Edilson

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícalo, Diego Guerra e Raí (Leonan); Anderson Uchôa, Galdezani (Diego Ivo) e Richard Franco (Ronald); Diego Tavares (Fabinho), Pedro Vitor (Rodriguinho) e Muriqui.

Técnica: Marcelo Cabo.

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson (Samuel Santos), Genílson, Filemon e Igor Fernandes; Paulo Henrique (Bruno Alves), Geovane (Joao Pedro) e João Vieira; Fernando Gabriel (Kelvi); Vinícius Leite (Ricardinho) e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes