Re-Pa: gramado padrão Fifa do novo Mangueirão tem inscrições com referência à Amazônia

A festa armada para a reinauguração do Mangueirão tem todos os ingredientes de uma grande festa e com o selo de uma estreia com o clássico Re-Pa, pelo Parazão. Para exaltar a região Amazônica, o novo gramado do estádio, estilo 'bermuda celebration', será estilizado com inscrições regionais. O nome "Amazônia" estampa os dois lados do gramado, posicionados em frente à parte mais larga do setor.

A partida começa às 17 horas e você acompanha todos os momentos na cobertura Lance a Lance de O Liberal.

VEJA MAIS