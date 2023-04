Remo x Corinthians: veja portões de entrada, ingressos, shows musicais e restaurantes do Mangueirão

O Remo divulgou a programação completa para a partida contra o Corinthians, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida, que acontece nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30, no Novo Mangueirão, terá venda de ingressos na hora somente em duas bilheterias, atrações musicais e um portão de entrada específico para torcedores corintianos.

A abertura dos portões ocorrerá três horas antes da bola rolar, ou seja, às 18h30. Quem quiser comprar entradas na hora terá que se dirigir a duas bilheterias específicas: a que fica no portão A3 (torcida mandante) e portão B3 (entrada para visitantes).

Por onde entra a torcida do Corinthians?

O torcedor corintiano só terá acesso ao estádio pelo portão B3, destinado especificamente ao seu setor de cadeira do lado B, do time visitante. Nenhum outro portão permitirá a entrada de torcedores com a camisa do Corinthians. O acesso por todos os outros portões é exclusivo aos torcedores do Remo.

Portões de acesso para Remo x Corinthians

Ao todo, serão oito portões de acesso, que também estarão discriminados no ingresso comprado e estão divididos por setor.

Portão A1: exclusivo cadeiras, camarotes, setor restaurante - Manga Jambú;

exclusivo cadeiras, camarotes, setor restaurante - Manga Jambú; Portão A2: arquibancada , cadeira e ingresso on-line;

arquibancada , cadeira e ingresso on-line; Portão A3: arquibancada, ingresso on-line e cadeira;

arquibancada, ingresso on-line e cadeira; Portão A4: acesso exclusivo sócio-torcedor;

acesso exclusivo sócio-torcedor; Portão B1: arquibancada, cadeira e ingresso on-line;

arquibancada, cadeira e ingresso on-line; Portão B2: arquibancada, cadeira e ingresso on-line;

arquibancada, cadeira e ingresso on-line; Portão B3: acesso exclusivo setor visitante;

acesso exclusivo setor visitante; Portão B4: setor restaurante MB buffet & eventos, cadeira e camarotes gratuidades.

Fan Fest

O Remo também divulgou que atrações musicais foram contratadas para a partida desta quarta-feira. O Lado A terá o grupo de pagode De Bobeira, Djs e praça de alimentação. Já o Lado B terá a banda Samba da Fera, Djs, praça de alimentação. Nos dois lados, o copão de cerveja (600ml) custará R$ 9,99.

Estacionamento

O acesso ao estacionamento externo do Novo Mangueirão é restrito a quem comprar o ticket de estacionamento antecipado, no valor de R$ 20. O controle será feito em barreiras na Rodovia Augusto Montenegro e na avenida Transmangueirão. O ticket deve ser comprado nas lojas oficiais do Remo ou pelo site IngressoSA.

Restaurantes do Mangueirão

Das quatro novas áreas de restaurantes construídas no Mangueirão, duas estarão funcionando na partida. O RA1 terá cardápio do restaurante Manga Jambú e o RB1 da MB Buffet & Eventos. A entrada para o restaurante custa R$ 250 e não dá direito a consumação.